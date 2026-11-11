Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με πάγο στο χέρι στη νίκη επί των Τζαζ - «Αυτό είναι Heat Culture»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός στη νίκη των Χιτ επί των Τζαζ με 115-109 σημειώνοντας 30 πόντους (1/2 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Εκτός από τα πεπραγμένα του εντός γηπέδου, ο Greek Freak έδωσε το παράδειγμα στους συμπαίκτες του καθώς αγωνίστηκε παρά τις ενοχλήσεις στο χέρι του και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Ο Γιάννης κάθε φορά που καθόταν στον πάγκο προκειμένου να πάρει τις απαραίτητες ανάσες, τοποθετούσε στον καρπό του έναν μεγάλο νάρθηκα με πάγο.

Μετά τη νίκη των Χιτ με τον Γιάννη να έχει πρωταγωνιστή ρόλο, ο προπονητής του, Έρικ Σπόελστρα του έπλεξε το εγκώμιο και εξήρε τον επαγγελματισμό του και την θέλησή του να παίξει παρά τον τραυματισμό στο χέρι που τον ταλαιπωρούσε.

«Τα πόδια του είναι καλά και θα συνεχίσει να παίρνει θεραπεία. Είναι ένα πρόβλημα με το οποίο μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Εκτιμούμε πραγματικά που έκανε τον εαυτό του διαθέσιμο, Υπάρχουν πολλοί παίκτες που ίσως να είχαν πάρει ρεπό από ένα ματς σαν αυτό. Εκείνος όμως όχι, έθεσε εαυτόν στη διάθεση της ομάδας και ήταν εξαιρετικός για εμάς», δήλωσε μετά τον αγώνα ο κόουτς «Σπο».

Μάλιστα, ο Σπόελστρα του έπλεξε το εγκώμιο και στα αποδυτήρια λέγοντας πως έδωσε το παράδειγμα και τόνισε πως η συμπεριφορά του Γιάννη είναι η επιτομή του «Heat Culture».