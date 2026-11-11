Η Βέρντερ Βρέμης δεν κρατιέται και κάνει από τώρα δικό της τον Φίλκρουγκ

Ο Φίλκρουγκ έχει βρει τον παλιό του εαυτό στη Γερμανία και η Βέρνερ θέλει να τον κρατήσει 

Η Βέρντερ Βρέμης δεν κρατιέται και κάνει από τώρα δικό της τον Φίλκρουγκ
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Η Βέρντερ Βρέμης ολοκληρώνει τις διαπραγματεύσεις με τη Γουέστ Χαμ για να κρατήσει τα δικαιώματα του Νίκλας Φίλκρουγκ, ο οποίος παίζει δανεικός στη Γερμανία από την αγγλική ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Sky in Germany».

Ο 33χρονος Γερμανός επιθετικός έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του και έχει κερδίσει μια θέση στη βασική ενδεκάδα των «πρασίνων». Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η γερμανική ομάδα είχε συμφωνήσει με τη Γουέστ Χαμ στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 12 εκατ. ευρώ, την οποία θέλει να ενεργοποιήσει από τώρα.

Ο Γερμανός φορ έχει αναγεννηθεί αγωνιστικά στη Βρέμη, έχοντας 12 γκολ σε 11 συμμετοχές.

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