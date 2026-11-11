Στηρίζει Αντετοκούνμπο ο Σακίλ Ο'Νιλ: «Παίζω ακόμα και το όνομά μου είναι Γιάννης»

Ο κυριαρχικός Σακ βλέπει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τον εαυτό του 

Στηρίζει Αντετοκούνμπο ο Σακίλ Ο'Νιλ: «Παίζω ακόμα και το όνομά μου είναι Γιάννης»
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Ο Σακίλ Ο'Νιλ είναι φαν του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν το έχει κρύψει ποτέ άλλωστε. Ο Σακ για ακόμα μια φορά δήλωσε δημόσια την στήριξή του προς τον Έλληνα σούπερσταρ και ανέφερε πως... ακόμα αγωνίζεται στο ΝΒΑ μέσω του Greek Freak.

«Μου λένε συνέχεια, ο Σακ δεν θα μπορούσε να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά δεν προσέχετε: Παίζω, και το όνομά μου είναι Greek Freak. Παίζω ακριβώς όπως ο Γιάννης: Παίρνω το ριμπάουντ, κάνω σουτ με υψηλή ευστοχία. Σουτάρω και κάποια τρίποντα.

Θα ήμουν ο Greek Freak. Οπότε πριν πείτε "ο Σακ δεν θα μπορούσε να παίξει πλέον" - παίζω ήδη. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αντετοκούνμπο».

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