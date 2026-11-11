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Παναθηναϊκός: «Φτερά» έκαναν τα εισιτήρια με Νόρτζελαντ - «Πράσινη εκστρατεία» και για Φράιμπουργκ

Λιγότερα από 200 εισιτήρια είναι διαθέσιμα για την εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Νόρτζελαντ

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: «Φτερά» έκαναν τα εισιτήρια με Νόρτζελαντ - «Πράσινη εκστρατεία» και για Φράιμπουργκ
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Με γοργούς ρυθμούς σχεδόν εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Conference League (26/11, 22:00) καθώς στο πλευρό του «τριφυλλιού» στην Δανία αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 φίλοι του.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχουν ήδη «φύγει» 1.860 εισιτήρια και έχουν απομείνει λιγότερα από 200 για να εξαντληθούν τα εισιτήρια που δικαιούται για την εκτός έδρας αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη σε περισσότερες από δύο εβδομάδες.

https://www.instagram.com/p/DfmauTwjhSv/

Την ίδια ώρα προετοιμάζεται αντίστοιχη κινητοποίηση και για την τελευταία εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το Conference League, αυτή τη φορά στη Γερμανία κόντρα στην Φράιμπουργκ (10/12, 19:45).

Για τον αγώνα με τους Γερμανούς μάλιστα τα εισιτήρια που κατάφερε να εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός ξεπερνούν αυτά για το ματς με τη Νόρτζελαντ και ανέρχονται στα 3.300, τα οποία αναμένεται και αυτά να «εξαφανιστούν».

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