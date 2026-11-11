Δεν πάει πουθενά ο Ιτούδης - Η δήλωση στήριξης του Γιανάι

Η Χάποελ Τελ Αβίβ κατάφερε να απωλέσει μια διαφορά 23 πόντων και μαζί με αυτή και τον τίτλο του ισραηλινού League Cup απέναντι στην Μακάμπι.

Επομένως, μετά από αυτή την απώλεια τίτλου στο Ισραήλ είχε «ανάψει» η κουβέντα και για το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη. Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι δεν έχασε χρόνο και έβαλε τέλος σε όλα τα σενάρια πριν καλά καλά ξεκινήσουν.

«Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Ο Ιτούδης δεν πάει πουθενά. Όλοι μέσα στον οργανισμό πρέπει να στηρίζουν ο ένας τον άλλον», δήλωσε στην ισραηλινή ιστοσελίδα «One».

Ο Γιανάι αναφέρθηκε, επίσης, στην προοπτική εξασφάλισης μόνιμης θέσης της Χάποελ στη EuroLeague, επισημαίνοντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να συνοδευτεί από επιπλέον οικονομική ενίσχυση του κλαμπ, αλλά και από την ανέγερση ενός νέου γηπέδου!

«Ελπίζουμε ότι θα έχει θετική κατάληξη. Πρόκειται για μια άδεια χωρίς χρονικό περιορισμό και αυτό θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σημαντικά. Θα περάσουμε σε πολύ πιο επιθετικά σχέδια, με ένα εντελώς καινούργιο γήπεδο, στο κατάλληλο μέγεθος», ανέφερε σχετικά με τις άδειες franchise ο Οφέρ Γιανάι.