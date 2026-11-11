Τσέλσι: «Δένει» με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031 τον Κόλγουιλ

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Λίβαϊ Κόλγουϊλ πρόκειται ν' ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες η διοίκηση της Τσέλσι για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031, καθώς θέλει να κρατήσει μακριά του το ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Ο 23χρονος Αγγλος διεθνής σέντερ μπακ προέρχεται από τις ακαδημίες των «μπλε», μολονότι αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την Μπράιτον και είναι βασικό στέλεχος της ενδεκάδας του Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από άλλες ομάδες και γι' αυτό η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο, με τον Κόλγουϊλ να έχει ήδη συμφωνήσει να παραμείνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Τη φετινή σεζόν ο Αγγλος αμυντικός κάνει εξαιρετική σεζόν με δέκα συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.