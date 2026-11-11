Μπαρτζώκας: «ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι με την ομάδα»

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός για το θέμα Ντόρσεϊ:

«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα.

Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».