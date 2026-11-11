Επιμένει ο Λανουά για Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι - «Στο χέρι σας είναι»

Ο Στεφάν Λανουά εκτός από τις παρατηρήσεις που έκανε σε διαιτητές και βοηθούς για τα λάθη που έχουν γίνει στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Super League, επιχείρησε να τους δώσει έξτρα κίνητρο για τη συνέχεια, υπερτονίζοντας για ακόμη μια φορά τη φιλοδοξία του να διευθύνουν Έλληνες διαιτητές τα ντέρμπι τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο.

Σε πρώτο χρόνο οι big 4 παρουσιάστηκαν αρνητικοί σε αυτό το εγχείρημα, ωστόσο αποτελεί πάγιο στόχο του Λανουά και δε φαίνεται διατεθειμένος να το βάλει κάτω τόσο εύκολα.

Στην ομιλία που έκανε στους διαιτητές και βοηθούς της Super League κατά τη διάρκεια του διήμερου σεμιναρίου της ΚΕΔ, επανέλαβε την πρόθεσή του: "Στόχος μου είναι να επιστρέψετε στα ντέρμπι μέχρι το τέλος της θητείας μου. Στο χέρι σας είναι...", ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.