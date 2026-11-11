Αυτοί «σφυρίζουν» το Ολυμπιακός – Ντουμπάι

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές της αναμέτρησης η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στη SUNEL Arena (21:15), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Αυτοί «σφυρίζουν» το Ολυμπιακός – Ντουμπάι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επιστροφή στις νίκες ψάχνει ο Ολυμπιακός, αύριο το βράδυ, μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται την Ντουμπάι, η οποία έρχεται στη χώρα μας χωρίς τον Τόμας Ουόκαπ.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή, τον αγώνα θα διευθύνουν ο Ισπανός Εμίλιο Πέρεθ, ο Πολωνός Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι και ο Γάλλος Μανουέλ Ατάρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:17 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με πάγο στο χέρι στη νίκη επί των Τζαζ - «Αυτό είναι Heat Culture»

12:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελπίδων: Έδωσε το σύνθημα ο Ταουσιάνης: «Απαιτείται υψηλός βαθμός ετοιμότητας»

12:03 MVP

Η Rockstar έφτιαξε ένα πραγματικό supercar από το GTA 6 και μπορείς να το αγοράσεις

11:46 SUPER LEAGUE

Επιμένει ο Λανουά για Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι - «Στο χέρι σας είναι»

11:27 NBA

Αντετοκούνμπο: «Το θέμα μου με τον Ρίβερς είναι προσωπικό»

11:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ανδρών: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό;

11:12 EUROLEAGUE

Αυτοί «σφυρίζουν» το Ολυμπιακός – Ντουμπάι

10:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ευχές των διεθνών για τα 100 χρόνια ΕΠΟ: «Στα 102 χρόνια να είμαστε στο Euro»

10:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα έχει βρει σε όλα με τον Ποτσετίνο - Αναμένεται η απόλυση του Κάρικ

10:30 MVP

Kristaps Porzingis: Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από τη λάμψη του NBA

10:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Φουλ των «μαχών» για τις ελληνικές ομάδες

10:14 NBA

Το τρελό poster κάρφωμα του Τέιτουμ στον ΛεΜπρόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας