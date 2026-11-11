Αυτοί «σφυρίζουν» το Ολυμπιακός – Ντουμπάι

Επιστροφή στις νίκες ψάχνει ο Ολυμπιακός, αύριο το βράδυ, μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται την Ντουμπάι, η οποία έρχεται στη χώρα μας χωρίς τον Τόμας Ουόκαπ.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή, τον αγώνα θα διευθύνουν ο Ισπανός Εμίλιο Πέρεθ, ο Πολωνός Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι και ο Γάλλος Μανουέλ Ατάρ.