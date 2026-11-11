Οι ευχές των διεθνών για τα 100 χρόνια ΕΠΟ: «Στα 102 χρόνια να είμαστε στο Euro»

Η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, έχοντας ιδρυθεί το 1926.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της ΕΠΟ, οι διεθνείς που έχουν συγκεντρωθεί για τις επικείμενες αναμετρήσεις για το Nations League έστειλαν τις δικές τους ευχές για τα «γενέθλια» της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Γιώργος Μασούρας ευχήθηκε: «Στα 102 χρόνια να είμαστε στο Euro», ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υπογράμμισε ότι: «Η Εθνική μεγαλώνει, δυναμώνει και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα».