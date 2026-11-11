Πρώην καλτ ήρωας της Λίβερπουλ άφησε τα γήπεδα για σπουδές στο Χάρβαρντ

Ο Οριγκί αποσύρθηκε πριν από πέντε μήνες και εγκατέλειψε οριστικά την ενεργό δράση 

Πρώην καλτ ήρωας της Λίβερπουλ άφησε τα γήπεδα για σπουδές στο Χάρβαρντ
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Μια εντελώς διαφορετική σελίδα στη ζωή του γυρίζει ο Ντιβόκ Οριγκί, καθώς ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ αποφάσισε να αφήσει πίσω του τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και να περάσει στις αίθουσες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ!

Ο 31χρονος Βέλγος, πέντε μήνες μετά την ανακοίνωση της απόσυρσής του από την ενεργό δράση, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Crossover Into Business» της Harvard Business School, το οποίο έχει διάρκεια ενός εξαμήνου και απευθύνεται σε εν ενεργεία και πρώην επαγγελματίες αθλητές που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η απόφασή του συνδέεται και με τα σχέδια που έχει για το μέλλον, καθώς ο Οριγκί θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με τη βιομηχανία της μόδας, ενώ παράλληλα είναι συνιδρυτής της ποδοσφαιρικής εταιρείας εκπροσώπησης παικτών DLF Sports, μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του στις ακαδημίες της Γκενγκ, Μάρβιν Βίλεμ Οφόρι.

https://www.instagram.com/p/DfiAkajOFmj/

Ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ αφήνει, λοιπόν, πίσω του μια καριέρα με σημαντικές στιγμές και τίτλους, ανάμεσά τους και το Champions League του 2019. Το όνομά του έχει συνδεθεί ανεξίτηλα με την ιστορική ανατροπή απέναντι στην Μπαρτσελόνα, όταν πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 4-0 στο «Άνφιλντ», αλλά και με το γκολ στον τελικό απέναντι στην Τότεναμ.

Πλέον, ο Οριγκί ετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση, αυτή τη φορά μακριά από τις τέσσερις γραμμές, επιδιώκοντας να αποκτήσει επιχειρηματικές γνώσεις και να αξιοποιήσει τις ιδέες του για την επόμενη ημέρα.

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