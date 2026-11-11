Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό από τον αθλητικό δικαστή για την 10η αγωνιστική

Τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν μετά τις παραβάσεις που τους βεβαιώθηκαν 

Πρόστιμα σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό από τον αθλητικό δικαστή για την 10η αγωνιστική
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Ενώπιον του αθλητικού δικαστή βρέθηκαν σήμερα οι ΠΑΕ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για παραβάσεις που καταγράφηκαν στα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο τιμώρησε με πρόστιμο 13 χιλιάδων ευρώ την ΑΕΚ για το ματς με το Λεβαδειακό, ενώ η ΠΑΕ του Πειραιά θα πληρώσει πέντε χιλιάδες ευρώ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι κλήσεις αφορούσαν όσα αναφέρονταν στα φύλλα αγώνα, στις εκθέσεις των παρατηρητών, στις εκθέσεις της ΔΕΑΒ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα σχετικά έγγραφα της αστυνομίας.

Στο μεταξύ ο αθλητικός δικαστής απέρριψε τον ισχυρισμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός περί κήρυξης απαράδεκτης της πειθαρχικής δίωξης και την τιμώρησε με πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ για το ματς με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

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