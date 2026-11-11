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Εθνική Ελπίδων: Έδωσε το σύνθημα ο Ταουσιάνης: «Απαιτείται υψηλός βαθμός ετοιμότητας»

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης έδωσε το σύνθημα νίκης στην πρώτη αναμέτρηση των μπαράζ για το Euro U21 απέναντι στην Ισλανδία 

Εθνική Ελπίδων: Έδωσε το σύνθημα ο Ταουσιάνης: «Απαιτείται υψηλός βαθμός ετοιμότητας»
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Η αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία με φόντο τη συμμετοχή στα τελικά του EURO U21 του 2027 έχει αρχίσει, με την αποστολή να βρίσκεται ήδη επί Ισλανδικού εδάφους.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11, 15:00) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δοκιμαστεί στο Thróttarvöllur του Ρέικιαβικ, στον πρώτο αγώνα με τους Ισλανδούς. Η ρεβάνς θα δοθεί τη Δευτέρα (16/11, 19:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», εκεί όπου η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι δωρεάν.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση ολοκληρώνεται σήμερα (11/11) το μεσημέρι και προς ώρας δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών.

https://www.instagram.com/p/DfkK_vriBtS/

«Αντίπαλος με αρκετές αγωνιστικές αρετές»

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, μάλιστα, έδωσε το σύνθημα, ώστε το πρώτο βήμα να συνδυαστεί με νίκη και ανέφερε:

«Έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο με αρκετές αγωνιστικές αρετές. Είναι δεδομένο ότι απαιτείται υψηλός βαθμός ετοιμότητας σωματικά, πνευματικά και ψυχικά.

Βασιζόμενοι στη νοοτροπία που μας χαρακτηρίζει όσον αφορά στην προετοιμασία μας σε όλα τα επίπεδα, στην αγωνιστική μας ταυτότητα και στην αποφασιστικότητα, στοχεύουμε στο να έχουμε για άλλη μια φορά ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο που θα μας οδηγήσει σε νίκη και θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στον πολυπόθητο στόχο».

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