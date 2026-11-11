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Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον Σμιτς μέχρι το τέλος της σεζόν

Με την απόκτηση του Ρόλαντ Σμιτς ενισχύεται η Μπασκόνια 

Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον Σμιτς μέχρι το τέλος της σεζόν
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Η Μπασκόνια έχει πραγματοποιήσει πολύ κακό ξεκίνημα στη σεζόν και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 1-9. Έτσι, αποφασίστηκε να ενισχυθεί μεσούσης της σεζόν και κινήθηκε για την απόκτηση του Ρόλαντς Σμιτς.

Ο Σμιτς μετρά 249 συμμετοχές στην EuroLeague, με μέσο όρο 6,7 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε περίπου 18 λεπτά ανά αγώνα. Στη διοργάνωση έχει αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια στην Μπαρτσελόνα, με τη Ζαλγκίρις για δύο σεζόν και την Αναντολού Εφές για άλλες δύο.

Ο Λετονός πάουερ φόργουορντ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και ως σέντερ, καθώς ο Μάρσιο Σάντος τραυματίστηκε. Ο Σάντος κάλυπτε τη θέση μαζί με τον Κένεθ Φαρίντ.

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