Παρί Σεν Ζερμέν: Βγαίνει στην αγορά για νέο τερματοφύλακα - Ποιον έχει στο «ραντάρ» της

Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται να κινηθεί για την απόκτηση ενός νέου βασικού τερματοφύλακα, με τους Παριζιάνους να είναι διατεθειμένοι να βγουν στην αγορά στο μεταγραφικό παζάρι.

Ο Λουίς Ενρίκε δεν έχει καταφέρει να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Ιταλός μετακόμισε στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να δίνει φανέλα βασικού αρχικά στον Σεβαλιέ και εν συνεχεία στον Σαφόνοφ.

Ο 27χρονος Ρώσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Κράσνονταρ έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ και έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 60 συμμετοχές. Παρά το γεγονός ότι έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια, η Παρί φαίνεται πως εξετάζει πλέον την απόκτηση ενός νέου τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με την Bild, ο εκλεκτός των Γάλλων είναι ο 28χρονος Ελβετός Γκρέγκορ Κόμπελ, ο οποίος αγωνίζεται στην Ντόρτμουντ. Ο διεθνής γκολκίπερ αναμένεται, πάντως, να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα συζητήσεις με τη γερμανική ομάδα για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η υπόθεσή του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων συλλόγων, με τη Νιούκαστλ να έχει ήδη επιχειρήσει να τον αποκτήσει το περασμένο καλοκαίρι. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, οι Άγγλοι τού είχαν προσφέρει ετήσιες απολαβές περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό κατά τρία εκατομμύρια υψηλότερο από τον σημερινό μισθό του στη Ντόρτμουντ.

Ο Κόμπελ, ωστόσο, δεν αποδέχθηκε την πρόταση, καθώς φέρεται να έκρινε πως οι αγωνιστικές προοπτικές της Νιούκαστλ δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρες.

Πλέον, η Ντόρτμουντ καλείται να πείσει τον βασικό της τερματοφύλακα να παραμείνει στη Γερμανία, την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.