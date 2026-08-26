Ζαφείρης: «Είναι τελικός, να παλέψουμε όλοι μαζί για την πρόκριση»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι τελικός και πρέπει να τον κερδίσουμε. Να δείξουμε ότι είμαστε μία ομάδα, ενωμένοι και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Για το τι κρατάει από το πρώτο ματς: «Στο πρώτο παιχνίδι μπήκαμε δυναμικά. Κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι η διάρκεια που έχουμε το πάνω χέρι, αυτό ήρθαμε να κάνουμε. Και στις καλές και στις κακές στιγμές του ματς να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε όλοι μαζί»

Για το αν θεωρεί ότι η Μπραν θα ανοιχτεί ή θα βασιστεί στη φυσική της κατάσταση: «Πιστεύω ότι δεν θα μείνουν στο 1-1. Είναι μία ομάδα με καλό κόσμο και της αρέσει να ελέγχει το παιχνίδι. Εμείς να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο ίσως ήταν λίγο τυχεροί, αλλά δεν βάλαμε γκολ. Για εμάς είναι σημαντικό είναι η ενότητα και να παλέψουμε μαζί. Να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε».

Για τα δύο πρωταθλήματα τις διαφορές που έχουν: «Έχουν ανέβει αμφότερα τα πρωταθλήματα. Είναι κάτι που βλέπουμε και με τις νορβηγικές ομάδες στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Το νορβηγικό πρωτάθλημα έχει λίγο περισσότερο φυσική κατάσταση, αλλά και τα δύο πρωταθλήματα ανεβαίνουν πολύ».

Για τον αγώνα πρωταθλήματος τι δείχνει ενόψει της ρεβάνς: «Για μας ήταν πολύ σημαντική αυτή η νίκη για την αυτοπεποίθηση μας. Πήραμε ενέργεια και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το ματς. Ήρθαμε με θετική σκέψη για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε»

Για το... ρεπό που πήρε αν το χρειαζόταν προσωπικά: «Όπως κάθε παίκτης έτσι και εγώ θέλω να βοηθάω την ομάδα μου. Έπειτα είναι απόφαση του προπονητή. Στην αρχή της σεζόν θες παιχνίδια και ρυθμό, αλλά ο προπονητής αποφασίζει και εμείς προσπαθούμε να βοηθάμε την ομάδα».