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Στον Ηρακλή ο Έντγκαρ Μπάρσενας

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου διεθνούς Παναμέζου, Έντγκαρ Μπάρσενας.

Στον Ηρακλή ο Έντγκαρ Μπάρσενας
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Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Έντγκαρ Γιόελ Μπάρσενας. Ο 32χρονος διεθνής Παναμέζος υπέγραψε συμβόλαιο με τον «Γηραιό» και αποτελεί πλέον επίσημα μέλος της ομάδας. Ο Μπάρσενας αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως αριστερός εξτρέμ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Παναμέζου ποδοσφαιριστή Yoel Bárcenas.

Ο Edgar Yoel Bárcenas Herrera γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1993 στην Colón του Παναμά, έχει ύψος 1,75 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει και την αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Árabe Unido, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Κροατία, Μεξικό και Ισπανία. Στο ισπανικό ποδόσφαιρο φόρεσε τις φανέλες των Real Oviedo, Girona και Leganés, καταγράφοντας σημαντική παρουσία στη Segunda División. Το 2022 επέστρεψε στο Μεξικό για τη Mazatlán, αγωνιζόμενος στη Liga MX.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτελεί η Εθνική Παναμά, με την οποία έχει ξεπεράσει τις 100 διεθνείς συμμετοχές.

Ο Bárcenas έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα. Το 2018 ήταν βασικό στέλεχος στην ιστορική πρώτη παρουσία του Παναμά σε Μουντιάλ, αγωνιζόμενος και στα τρία παιχνίδια, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 επέστρεψε έχοντας πλέον ηγετικό ρόλο και φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Μαζί με τον José Luis Rodríguez έγιναν οι μοναδικοί Παναμέζοι που ξεκίνησαν βασικοί και στα έξι παιχνίδια που έχει δώσει η χώρα στην ιστορία της σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε Copa América και CONCACAF Gold Cup, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης το 2023.

Yoel, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!»

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