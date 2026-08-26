Λούζα πολύ καλός, ο επόμενος πρέπει να είναι καλύτερος

Καθοριστική η ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε. Η ομάδα εκεί είναι προσηλωμένη και πρέπει στην Τσεχία να διορθώσει το «έγκλημα» των επτά λεπτών του πρώτου αγώνα. Όταν το 2-0 της πρόκρισης, έγινε 2-2 της ανησυχίας και της αμφιβολίας.

Υπάρχει, όμως, κάτι εξίσου σημαντικό. Γιατί αφορά το σύνολο της σεζόν και όχι μόνο. Αφορά το «χτίσιμο» του γκρουπ, για να γίνει η ομάδα που θα βγάλει απ’ το τέλμα τον Παναθηναϊκό. Αναφερόμαστε στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού. Η οποία περιλαμβάνει σημαντικές κινήσεις για τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών.

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν και έφεραν τον Λούζα. Ο Μαροκινός είναι χαφ «μπαλάτο». Ο ορισμός του κεντρικού μέσου που μπορεί να δημιουργήσει και τα χτυπήματά του μετατρέπονται σε απειλή. Εξαιρετική μακρινή μεταβίβαση, «βλέπει» το χώρο σωστά, τον εκμεταλλεύεται καλά.

Σε επίπεδο εντάσεων, δεν είναι… Καντέ προφανώς. Όμως δεν μπορεί να είναι και «φτερό στον άνεμο», όταν ήταν απ’ τους κορυφαίους στην Championship. Εκεί μόνο το ταλέντο και η τεχνική, δεν σε πάνε μακριά. Πρέπει να έχεις και αντοχές και τρεξίματα και φυσικές δυνάμεις. Άρα ο Λούζα είναι σε ένα καλό επίπεδο σε αυτούς τους τομείς. Χωρίς, βέβαια, να είναι το φόρτε του.

Μαζί με τον Κάνγκουα, ο Μαροκινός μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Γιατί γίνονται δύο έξτρα απειλές από την πίσω ζώνη. Πίσω από επίθεση και μεσοεπιθετικούς δηλαδή. Η δημιουργία από τον άξονα τον χαφ, τα παιδιά που πατάνε περιοχή και απειλούν, δημιουργώντας υπεραριθμίες σε πολλές περιπτώσεις, είναι πολυτέλεια στην Ελλάδα. Με τον τρόπο που θα είναι τα περισσότερα ματς που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός.

Πάμε τώρα και στην ουσία: Ο καλύτερος χαφ για τον Παναθηναϊκό, ακόμη μοιάζει να μην έχει αποκτηθεί. Σε θεωρητικό επίπεδο, αυτός ο ποδοσφαιριστής που θα αλλάξει τις ισορροπίες και δεν θα αμφισβητείται από κανέναν, είναι αυτός που περιμένουμε τις επόμενες μέρες.

Το όνομα του Ουναΐ ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Χωρίς να θέλουμε να στεναχωρήσουμε κανέναν, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, γιατί ακριβώς να θέλει να έρθει στην Ελλάδα; Αν… ξεμείνει είναι η απάντηση. Πόσες πιθανότητες υπάρχουν έστω τελευταία στιγμή να μην βρει ομάδα;

Ξεκινάμε με αυτή την περίπτωση, γιατί θα είναι κρίμα να έρθει ένας εξαιρετικός… πανωραφάτος ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό και να υπάρχει γλυκόπικρη γεύση επειδή περίμεναν πολλοί τον παικταρά από το Μαρόκο που τον έχουμε ξαναδεί στην ομάδα. Ακόμη και μία στις χίλιες να γίνει, καλύτερα να είναι μεγαλύτερη η έκπληξη, παρά να αυξηθούν οι προσδοκίες και στο τέλος να είναι περίεργα τα συναισθήματα.

Όπως και να έχει, όποιος κι αν έρθει ως τελευταία κίνηση στα χαφ, θα είναι ο παίκτης που θα γίνει το σημείο αναφοράς. Αυτός που θα λες πως ξεκινά η ενδεκάδα με το δικό του όνομα. Ανεβάζοντας αρκετά σκαλοπάτια την ποιότητα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Την οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε δει τον Λούζα που τώρα συμφώνησε, ενώ δεν έχουμε δει ούτε τον Κάνγκουα που τόσο καιρό δεν μπορούσε να αγωνιστεί.

Καλό νέο και η αποχώρηση Τουμπά. Το παιδί καλό-χρυσό, όμως στα προκριματικά έδειξε γιατί δεν πρέπει να βρίσκεται στο rotation του Παναθηναϊκού. Ας κοιτάξουν εκεί οι «πράσινοι» να βρουν ένα άλλο παιδί που θα μπει στο ρόστερ για να δίνει λύσεις όταν χρειαστεί. Το Ντε Φράι-Φαν Ντρόνγκελεν, με πρώτη εναλλακτική τον Κάτρη, είναι κάτι που τουλάχιστον στη δική μας λογική δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Κλείνοντας, θα το πούμε ευθέως: Μακάρι ίδια κατάληξη με την υπόθεση Τουμπά να έχει και ο Ζαρουρί. Ναι, έβαλε γκολ την περασμένη σεζόν, όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο μου ήρθε η μπάλα, ας σουτάρω και ίσως έτσι «γράψω» αριθμούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, η χαλαρότητά του μέσα στο παιχνίδι αποτελεί πρόβλημα. Δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος, αυτό είναι το αγωνιστικό του στυλ. Με κάθε σεβασμό λοιπόν, δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια συζήτηση με τον Πελίστρι, ο οποίος ναι μεν έχει τεράστιο πρόβλημα στο γκολ, όμως σε όλους τους άλλους τομείς του παιχνιδιού είναι σχεδόν πάντα σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Οπότε στο τέλος των μεταγραφών, μετά τον Λούζα που πάει να τελειώσει, ίσως να υπάρξουν άλλες τρεις κινήσεις. Αυτές θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και την τελική δυναμική του Παναθηναϊκού. Ο οποίος έχει αναβαθμίσει το ρόστερ του ποιοτικά και ποσοτικά. Πληρώνοντας μεγάλα ποσά. Γι’ αυτό και τώρα πρέπει οι τελικές του… πινελιές, να είναι αυτές που χρειάζονται.

Υ.Γ. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. «6», «8», «10», είναι κάτι που παίρνει πολλές ερμηνείες πλέον. Μπορεί να παίζει «10» ο Κοντούρης για να πιέζει με ευκολία ψηλά, μπορεί να παίζει «6» ο Λούζα για να μοιράζει το παιχνίδι καλύτερα. Οι θέσεις είναι σχετικές…