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Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ στο προσκήνιο - «Καμία πρόταση αγοράς»

Ο Ιμράν Λούζα προβάρει τα «πράσινα», τη στιγμή που οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ετοιμάζονται για μία ακόμα μεγάλη μεταγραφή στα χαφ, με το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ να είναι στο προσκήνιο. «Δεν έχει γίνει καμία πρόταση για αγορά του» λένε άνθρωποι της ΠΑΕ.

Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ στο προσκήνιο - «Καμία πρόταση αγοράς»
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Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ιμράν Λούζα, αλλά οι «πράσινοι» δε σταματούν εκεί.

Η διοίκηση της ομάδας συνεχίζει τις προσπάθειές της για να πραγματοποιήσει μια ακόμα μεγάλη μεταγραφή στα χαφ, με το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ να είναι πάντα στο προσκήνιο.

Η Τζιρόνα προσπαθεί μεν να… αποφορτιστεί από το συμβόλαιό του, ζητώντας όμως μια πολύ μεγάλη ρήτρα που ξεπερνάει τα 20.000.000 ευρώ, αλλά ο… πρότερος πράσινος βίος του παίκτη, κρατά το «τριφύλλι» συνεχώς στην επικαιρότητα. Αναφορικά με μια πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα.

Αυτή τη στιγμή, παρά τα δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, μιας και πρόκειται για μία πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τόνιζαν πως δεν έχει γίνει καμία πρόταση στην ομάδα του Ουναΐ για απόκτησή του, με τον Νίστρουπ από τη μία να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον αυριανό επαναληπτικό με τη Χράντετς και από την άλλη να είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τους συνεργάτες τους αναφορικά με τις εξελίξεις των μεταγραφικών θεμάτων.

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