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Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και πού θα είναι η ΑΕΚ αν περάσει - Πότε είναι η κλήρωση

Το παζλ της League Phase του Champions League συμπληρώνεται απόψε το βράδυ (26/08), όπου θα μπουν τα τελευταία τέσσερα κομμάτια, με την ΑΕΚ να ευελπιστεί ότι θα είναι ένα από αυτά.

Βαγγέλης Πάτας

Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και πού θα είναι η ΑΕΚ αν περάσει - Πότε είναι η κλήρωση
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Η «Ένωση» υποδέχεται τη Λέφσκι στην Allwyn Arena, στη ρεβάνς το 0-0 στη Σόφια, στοχεύοντας στην επιστροφή της σε όμιλο διασυλλογικής διοργάνωσης, έπειτα από 7 χρόνια. Το αποψινό (26/08) πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρία παιχνίδια.

Με την ολοκλήρωση του θα ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα, ενόψει της κλήρωσης της League Phase του Champions League. Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Αυγούστου στις 19:00. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η «Ένωση», όπως και κάθε ομάδα, θα δώσει οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός. Οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Pot 1

  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
  • Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
  • Λίβερπουλ (Αγγλία)
  • Ίντερ (Ιταλία)
  • Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
  • Άρσεναλ (Αγγλία)
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

  • Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
  • Ρόμα (Ιταλία)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
  • Άστον Βίλα (Αγγλία)
  • Πόρτο (Πορτογαλία)
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
  • Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
  • Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)
  • PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

  • Φέγενορντ (Ολλανδία) 71.000
  • Λιλ (Γαλλία) 68.750
  • Μπόντο Γκλιμτ 64.000
  • Νάπολι (Ιταλία) 63.000
  • Λειψία (Γερμανία) 61.000
  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 59.000
  • Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 56.250
  • Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 53.500

Pot 4

  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 44.000
  • Στουτγάρδη (Γερμανία) 27.500
  • ΛΑΣΚ 21.000
  • Κόμο (Ιταλία) 19.989
  • Λανς (Γαλλία) 16.699
  • Σαμπάχ 8.421

Ο συντελεστής των ομάδων που αγωνίζονται απόψε (26/08)

  • Λιόν 65.750
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ 46.500
  • Σλόβαν Μπρατισλάβας 36.000
  • ΑΕΚ 24.000
  • Τσέλιε 23.000
  • Λέφσκι Σόφιας 11.000
  • Βίκινγκ 8.247
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