Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και πού θα είναι η ΑΕΚ αν περάσει - Πότε είναι η κλήρωση
Το παζλ της League Phase του Champions League συμπληρώνεται απόψε το βράδυ (26/08), όπου θα μπουν τα τελευταία τέσσερα κομμάτια, με την ΑΕΚ να ευελπιστεί ότι θα είναι ένα από αυτά.
Η «Ένωση» υποδέχεται τη Λέφσκι στην Allwyn Arena, στη ρεβάνς το 0-0 στη Σόφια, στοχεύοντας στην επιστροφή της σε όμιλο διασυλλογικής διοργάνωσης, έπειτα από 7 χρόνια. Το αποψινό (26/08) πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρία παιχνίδια.
Με την ολοκλήρωση του θα ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα, ενόψει της κλήρωσης της League Phase του Champions League. Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Αυγούστου στις 19:00. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.
Η «Ένωση», όπως και κάθε ομάδα, θα δώσει οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός. Οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Τα γκρουπ δυναμικότητας
Pot 1
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
- Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
- Λίβερπουλ (Αγγλία)
- Ίντερ (Ιταλία)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
- Άρσεναλ (Αγγλία)
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
Pot 2
- Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
- Ρόμα (Ιταλία)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
- Άστον Βίλα (Αγγλία)
- Πόρτο (Πορτογαλία)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
- Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
- Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)
- PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Pot 3
- Φέγενορντ (Ολλανδία) 71.000
- Λιλ (Γαλλία) 68.750
- Μπόντο Γκλιμτ 64.000
- Νάπολι (Ιταλία) 63.000
- Λειψία (Γερμανία) 61.000
- Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 59.000
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 56.250
- Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 53.500
Pot 4
- Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 44.000
- Στουτγάρδη (Γερμανία) 27.500
- ΛΑΣΚ 21.000
- Κόμο (Ιταλία) 19.989
- Λανς (Γαλλία) 16.699
- Σαμπάχ 8.421
Ο συντελεστής των ομάδων που αγωνίζονται απόψε (26/08)
- Λιόν 65.750
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 46.500
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 36.000
- ΑΕΚ 24.000
- Τσέλιε 23.000
- Λέφσκι Σόφιας 11.000
- Βίκινγκ 8.247