Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και πού θα είναι η ΑΕΚ αν περάσει - Πότε είναι η κλήρωση

Η «Ένωση» υποδέχεται τη Λέφσκι στην Allwyn Arena, στη ρεβάνς το 0-0 στη Σόφια, στοχεύοντας στην επιστροφή της σε όμιλο διασυλλογικής διοργάνωσης, έπειτα από 7 χρόνια. Το αποψινό (26/08) πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρία παιχνίδια.

Με την ολοκλήρωση του θα ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα, ενόψει της κλήρωσης της League Phase του Champions League. Η διαδικασία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Αυγούστου στις 19:00. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Λέφσκι Σόφιας θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.

Η «Ένωση», όπως και κάθε ομάδα, θα δώσει οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός. Οι Πρωταθλητές Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Pot 1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Pot 2

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)

Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Pot 3

Φέγενορντ (Ολλανδία) 71.000

Λιλ (Γαλλία) 68.750

Μπόντο Γκλιμτ 64.000

Νάπολι (Ιταλία) 63.000

Λειψία (Γερμανία) 61.000

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 59.000

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 56.250

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 53.500

Pot 4

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 44.000

Στουτγάρδη (Γερμανία) 27.500

ΛΑΣΚ 21.000

Κόμο (Ιταλία) 19.989

Λανς (Γαλλία) 16.699

Σαμπάχ 8.421

Ο συντελεστής των ομάδων που αγωνίζονται απόψε (26/08)