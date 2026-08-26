Κριστιάνο Ρονάλντο: Έξαλλος με την αλλαγή του Ποστέκογλου στην Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντέδρασε έντονα στην αλλαγή του από τον Άγγελο Ποστέκογλου, με την Αλ Νασρ να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά να φτάνει τελικά στην ανατροπή χωρίς το μεγάλο της αστέρι.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Έξαλλος με την αλλαγή του Ποστέκογλου στην Αλ Νασρ
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Έντονη ήταν η αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αντιλήφθηκε πως ο Άγγελος Ποστέκογλου αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μείνει από νωρίς με δέκα παίκτες, ενώ ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο όντας πίσω στο σκορ με 2-0.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, αντιδρώντας έντονα στην απόφαση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ωστόσο, η Αλ Νασρ κατάφερε να πραγματοποιήσει μεγάλη ανατροπή παρά το αριθμητικό μειονέκτημα και να πάρει τη νίκη, έχοντας πλέον ολοκληρώσει την ανατροπή χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον αγωνιστικό χώρο.

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