ΠΑΟΚ: «Συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Ιωάννη Πετμεζά»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό της μητέρας του προέδρου της ομάδας, Ιωάννη Πετμεζά.

ΠΑΟΚ: «Συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Ιωάννη Πετμεζά»
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Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Ιωάννης Πετμεζάς βιώνει βαρύ πένθος μετά την απώλεια της μητέρας του, με την ΚΑΕ να εκφράζει τα συλλυπυτήριά της.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον Πρόεδρό της, κ.Ιωάννη Πετμεζά για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας, Μάγδας.

Η σκέψη και η συμπαράσταση όλων μας είναι στον ίδιο και στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει».

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