ΠΑΟΚ: «Συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του Ιωάννη Πετμεζά»

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Ιωάννης Πετμεζάς βιώνει βαρύ πένθος μετά την απώλεια της μητέρας του, με την ΚΑΕ να εκφράζει τα συλλυπυτήριά της.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον Πρόεδρό της, κ.Ιωάννη Πετμεζά για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας, Μάγδας.

Η σκέψη και η συμπαράσταση όλων μας είναι στον ίδιο και στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει».