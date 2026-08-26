Η ώρα της κρίσης για τη Μονακό: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση στο CNOSF, περιμένει την απόφαση

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση της Μονακό, καθώς ολοκληρώθηκε η ακρόαση του συλλόγου από το CNOSF και πλέον απομένει την απόφαση που θα κρίνει την παραμονή του στην Betclic Elite.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (25/8) μέσω τηλεδιάσκεψης, από τις 14:00 έως περίπου τις 16:30, με τη Μονακό να εκπροσωπούν μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής Ολεξέι Γέφιμοφ και ο δικηγόρος Ξαβιέ Λε Σερφ-Γκαλ. Οι πρωταθλητές Γαλλίας παρουσίασαν νέο οικονομικό πλάνο και τις σχετικές εγγυήσεις.

Το αρχικό σχέδιο, που προέβλεπε την είσοδο του πρώην NBAer Τζαμάλ Μάσμπερν μέσω της Helen Holdings, εγκαταλείφθηκε στις 19 Αυγούστου λόγω νέας αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών δεσμεύσεων.

Το νέο project βασίζεται στο fund Clayton Sport, με έδρα την Ανδόρα, και σε ιδιώτη επενδυτή από το Πριγκιπάτο, ενώ έχει αναφερθεί και το όνομα του Ροναλντίνιο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο ρόλος του.

Το πλάνο προβλέπει μεταβίβαση του 90% των μετοχών έναντι ενός ευρώ και μπάτζετ 12,5 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2026/27. Οι υποψήφιοι επενδυτές απέκτησαν πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία μόλις λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση.

Η Μονακό είχε στηριχθεί την προηγούμενη σεζόν σε χρηματοδότηση 22 εκατ. ευρώ από την SNF, ενώ τα 10 εκατ. ευρώ εγγύησης που ζητήθηκαν δεν καταβλήθηκαν έως τις 24 Αυγούστου. Η πλευρά του συλλόγου υποστήριξε, πάντως, ότι διαθέτει απόδειξη για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων.

Η απόφαση του CNOSF αναμένεται στις 26 ή 27 Αυγούστου και θα καθορίσει το μέλλον της Μονακό στην Betclic Elite.