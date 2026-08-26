Μοντερέι: Με γκολάρα του Πινέδα η ομάδα του Αλμέιδα στα ημιτελικά του Leagues Cup

Η Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε 2-1 των Σικάγο Φάιρ και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Leagues Cup, με τον Ορμπελίν Πινέδα να πετυχαίνει το καθοριστικό γκολ λίγο πριν από το τέλος.

Οι Μεξικανοί κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βίκτορ Γκουζμάν εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Σικάγο μετά από εκτέλεση στημένης φάσης και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι Φάιρ αντέδρασαν στο 60ο λεπτό και έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, Φίλιπ Ζινκερνάγκελ, βρήκε δίχτυα για το 1-1, ολοκληρώνοντας γρήγορη αντεπίθεση, η οποία ξεκίνησε μετά από λάθος του Λούκας Οκάμπος.

Όλα έδειχναν πως η αναμέτρηση θα οδηγούνταν στη διαδικασία των πέναλτι, όμως ο Ορμπελίν Πινέδα είχε διαφορετική άποψη. Στο 83ο λεπτό, ο πρώην Μεξικανός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ πήρε την μπάλα στην άκρη της περιοχής και με εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στη Μοντερέι μια δραματική πρόκριση.

Orbelín Pineda y su golazo que significó el segundo y el triunfo de La Pandilla.👊🏼🇫🇮 pic.twitter.com/1rOGhpCBSv — Rayados (@Rayados) August 26, 2026

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ματίας Αλμέιδα αποθέωσε τον Πινέδα στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ποδοσφαιριστές που έχει προπονήσει στην καριέρα του.

«Είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες που έχω προπονήσει ποτέ και είναι ταπεινός. Όταν ένας παίκτης παίζει καλό ποδόσφαιρο και είναι ταπεινός, αυτό τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο, και αυτός είναι ο Ορμπελίν Πινέδα. Είμαι τυχερός που είναι ο παίκτης που έχω προπονήσει περισσότερο στη ζωή μου. Νομίζω ότι έχει αγωνιστεί σε περίπου 250 παιχνίδια», δήλωσε ο Αλμέιδα.