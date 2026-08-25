Αποθέωση Τόμπσον σε Αντετοκούνμπο: «Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών»

Ο Κλέι Τόμπσον παρουσιάστηκε επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, ανοίγοντας και τυπικά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Έρικ Σποέλστρα, η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ο πολύπειρος γκαρντ αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του Μαϊάμι στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού ρόστερ. Μετά την απόκτησή του, οι Χιτ διαθέτουν πλέον ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο τρίο, καθώς ο Τόμπσον θα αγωνιστεί μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Κατά την παρουσίασή του, ο Τόμπσον αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όσα ανέφερε ο Τόμπσον:

«Ειλικρινά, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών και δύο φορές MVP. Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και τρέφω τεράστιο σεβασμό για εκείνον, για όσα έχει καταφέρει και για το γεγονός ότι γίνεται καλύτερος κάθε σεζόν.

Νομίζω πως μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά όχι μόνο εμείς οι δύο. Μπορούμε να βοηθήσουμε ολόκληρη την ομάδα. Εγώ, για παράδειγμα, μπορώ να του ανοίγω διαδρόμους για να επιτίθεται προς το καλάθι και να έχει περισσότερο χώρο για να δημιουργεί».