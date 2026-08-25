Ούγκρεσιτς: Ξεχώρισε στην Παρτίζαν, συγκρίθηκε με τον Μπέλιγχαμ και τώρα έρχεται στον ΠΑΟΚ

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα του σερβικού ποδοσφαίρου και πλέον ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, καθώς την Τετάρτη αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο 20χρονος μέσος της Παρτίζαν έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω του τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, χάρη στις εμφανίσεις του αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει για την ηλικία του.

Από την Κίκιντα στην πρώτη ομάδα της Παρτίζαν

Ο Ούγκρεσιτς γεννήθηκε στην Κίκιντα και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, στην ακαδημία Μλάντι Βούκοβι. Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και σε ηλικία οκτώ ετών εντάχθηκε στις ακαδημίες της Παρτίζαν.

Ακολούθησε σταδιακά όλα τα ηλικιακά κλιμάκια του συλλόγου του Βελιγραδίου, παρουσιάζοντας από νωρίς στοιχεία που τον ξεχώριζαν από τους συνομηλίκους του. Η ωριμότητα και η ποιότητά του τον οδήγησαν νωρίς στην πρώτη ομάδα.

Το ντεμπούτο του με την Παρτίζαν ήρθε μόλις στα 18 του χρόνια. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, κατάφερε γρήγορα να κερδίσει σημαντικό ρόλο στην ομάδα, φτάνοντας μάλιστα να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Στην έως τώρα παρουσία του με την πρώτη ομάδα μετρά 60 συμμετοχές, 13 γκολ και τέσσερις ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν τη σταθερή αγωνιστική του εξέλιξη.

Ένας μέσος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Ο Ούγκρεσιτς έχει ύψος 1,88 μ., όμως το κορμί του δεν αποτελεί εμπόδιο στην τεχνική του. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που συνδυάζει δύναμη και ταχύτητα με καλή τεχνική κατάρτιση.

Αγωνίζεται κυρίως πίσω από τους επιθετικούς, έχοντας την ικανότητα να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και να συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του παιχνιδιού. Η συμμετοχή στις επιθετικές προσπάθειες και η ποιότητα με την μπάλα στα πόδια αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που τον έχουν κάνει να ξεχωρίσει.

Παράλληλα, η σωματοδομή του και η ταχύτητα που διαθέτει για έναν ποδοσφαιριστή του ύψους του δημιουργούν ένα ενδιαφέρον αγωνιστικό πακέτο, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η σύγκριση με τον Μπέλιγχαμ και το ενδιαφέρον του Αμορίμ

Η εξέλιξη του Ούγκρεσιτς δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από το εξωτερικό. Ο νεαρός Σέρβος έχει χαρακτηριστεί ως ένας ποδοσφαιριστής που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ενώ το στιλ του παιχνιδιού του θυμίζει και τον Πολ Πογκμπά.

«Το στυλ του είναι παρόμοιο με αυτό του Τζουντ Μπέλιγχαμ ή ως έναν βαθμό με του Πολ Πογκμπά. Η τεχνική του είναι εξαιρετική, αλλά διαθέτει επίσης ταχύτητα, παρά το ύψος του. Αγωνίζεται πίσω από τους επιθετικούς, έχει καλή αντίληψη του παιχνιδιού, συμμετέχει στις φάσεις, είναι και πολύ έξυπνος», ανέφερε ο ατζέντης του, Οστόγια Στιεπάνοβιτς.

Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε προσελκύσει και το ενδιαφέρον του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος τον είχε παρακολουθήσει στενά κατά τη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2025 υπήρξαν αναφορές πως άνθρωποι των «κόκκινων διαβόλων» είχαν βρεθεί στο Βελιγράδι προκειμένου να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Διεθνής με τη Σερβία

Η πορεία του στις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας ήταν επίσης αξιοσημείωτη. Ο Ούγκρεσιτς έχει αγωνιστεί σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια από την Κ16 μέχρι την Κ21, προτού κάνει το επόμενο βήμα στην εθνική ανδρών.

Το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Σερβίας ήρθε σε ηλικία μόλις 19 ετών, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2025.

Το νέο κεφάλαιο στον ΠΑΟΚ

Πλέον, νεαρός Σέρβος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» αποκτά έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικά περιθώρια εξέλιξης, ο οποίος παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει ήδη παραστάσεις από την πρώτη ομάδα της Παρτίζαν, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την εθνική Σερβίας.

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και το κατά πόσο θα μπορέσει να μεταφέρει στον ΠΑΟΚ τα στοιχεία που τον ανέδειξαν ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα wonderkids της Σερβίας. Αν επιβεβαιώσει στην Ελλάδα την αγωνιστική του ποιότητα, τότε ο Ούγκρεσιτς μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επενδύσεις του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια.