Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο για τη Δαμασιώτη, χάλκινο για την Παυλοπούλου
Η Γεωργία Δαμασιώτη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, ενώ η Νικολέττα Παυλοπούλου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 200μ. μικτή στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι Ελληνίδες κολυμβήτριες στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τη Γεωργία Δαμασιώτη και τη Νικολέττα Παυλοπούλου να ανεβαίνουν στο βάθρο.
Η Δαμασιώτη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό. Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε προκριθεί με τον έκτο καλύτερο χρόνο, 2:13.62, όμως στον τελικό βελτίωσε σημαντικά την επίδοσή της και τερμάτισε σε 2:09.73, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.
Παράλληλα, η Νικολέττα Παυλοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 2:12.69, επίδοση που της χάρισε την τρίτη θέση και μία ακόμη διάκριση για την Ελλάδα.
Μακριά από το βάθρο έμεινε η Άννα Ντουντουνάκη στα 50μ. ελεύθερο. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια είχε προκριθεί στον τελικό με τον καλύτερο χρόνο (25.88), όμως στον τελικό, παρά τη βελτίωσή της με 25.54, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.
Η Ντουντουνάκη κατέλαβε επίσης την όγδοη θέση στα 100μ. ύπτιο με χρόνο 1:03.60, ενώ στο ίδιο αγώνισμα η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε πέμπτη με 1:02.35.