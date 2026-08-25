Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο για τη Δαμασιώτη, χάλκινο για την Παυλοπούλου

Η Γεωργία Δαμασιώτη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, ενώ η Νικολέττα Παυλοπούλου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 200μ. μικτή στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο για τη Δαμασιώτη, χάλκινο για την Παυλοπούλου
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Σημαντικές επιτυχίες σημείωσαν οι Ελληνίδες κολυμβήτριες στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τη Γεωργία Δαμασιώτη και τη Νικολέττα Παυλοπούλου να ανεβαίνουν στο βάθρο.

Η Δαμασιώτη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό. Η Ελληνίδα αθλήτρια είχε προκριθεί με τον έκτο καλύτερο χρόνο, 2:13.62, όμως στον τελικό βελτίωσε σημαντικά την επίδοσή της και τερμάτισε σε 2:09.73, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Παράλληλα, η Νικολέττα Παυλοπούλου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 2:12.69, επίδοση που της χάρισε την τρίτη θέση και μία ακόμη διάκριση για την Ελλάδα.

Μακριά από το βάθρο έμεινε η Άννα Ντουντουνάκη στα 50μ. ελεύθερο. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια είχε προκριθεί στον τελικό με τον καλύτερο χρόνο (25.88), όμως στον τελικό, παρά τη βελτίωσή της με 25.54, περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.

Η Ντουντουνάκη κατέλαβε επίσης την όγδοη θέση στα 100μ. ύπτιο με χρόνο 1:03.60, ενώ στο ίδιο αγώνισμα η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε πέμπτη με 1:02.35.

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