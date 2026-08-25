Marca: Σε επαφές Ολυμπιακός και Σεβίλλη για τη μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος της «Marca», Ματέο Μορέτο, ανέφερε πως ο Ολυμπιακός και η Σεβίλλη παραμένουν σε διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βάργκας.

Ο Βάργκας προέρχεται από μία σεζόν με 24 συμμετοχές στη Σεβίλλη, έχοντας πετύχει τρία γκολ και μοιράσει έξι ασίστ. Στη φετινή La Liga αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά στην πρεμιέρα απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπου η ομάδα του επικράτησε με 2-1.