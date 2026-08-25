Άρης: Παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στα εισιτήρια διαρκείας

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που θα ισχύσει τη νέα σεζόν για τα εισιτήρια των αγώνων, ενώ ανακοίνωσε και νέα παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.

Συγκεκριμένα, τα διαρκείας θα είναι διαθέσιμα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, αντί για τις 31 Αυγούστου που ήταν η αρχική καταληκτική ημερομηνία, με τις τιμές να παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ έχει ως σταθερή προτεραιότητα να διατηρεί το Κλεάνθης Βικελίδης προσβάσιμο σε κάθε Αρειανό.

Βασικό μας μέλημα είναι να βλέπουμε τις κερκίδες μας γεμάτες με οικογένειες και νέα παιδιά, που αποτελούν το «αύριο» και τον πιο ζωντανό πυρήνα του συλλόγου μας.

Η εμπορική πολιτική της ομάδας μας εκφράστηκε φέτος ξεκάθαρα μέσα από τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίες διατηρήθηκαν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Αντιλαμβανόμενη πλήρως τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μέση οικογένεια, η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ διατήρησε σταθερές τις βασικές τιμές, ενώ παράλληλα ενίσχυσε δυναμικά την κοινωνική της τιμολογιακή πολιτική με τους εξής τρόπους:

* Δωρεάν είσοδος στους συνοδούς ΑΜΕΑ: Διατηρήσαμε τη μειωμένη τιμή για τα ΑΜΕΑ, προσφέροντας παράλληλα απόλυτα δωρεάν είσοδο στους συνοδούς τους.

* Παιδικό Εισιτήριο στα 5€: Μειώσαμε την τιμή του παιδικού εισιτηρίου στα 5€ και για τη Θύρα 2 (πλέον των Θυρών 1 και 3).

* Οικογενειακό Προνόμιο Διαρκείας: Κάθε γονιός, κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στις Θύρες 2, 7 και 9, μπορεί πλέον να συνοδεύει ΔΩΡΕΑΝ το πρώτο του παιδί. Για το δεύτερο παιδί, η επιβάρυνση ανέρχεται σε μόλις 50€ για ολόκληρη τη χρονιά.

* Σταθερές Τιμές (Θύρες 1 & 3): Διατηρήσαμε τις ίδιες τιμές στις Θύρες 1 και 3, δίνοντας τη δυνατότητα στον φίλαθλο να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Play Off) με μέση τιμή ανά αγώνα μόλις 12,50€.

* Διευκόλυνση Πληρωμής: Διατηρήθηκε η δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας, ανεξαρτήτως ποσού, με έως και 6 άτοκες δόσεις.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ρητή απόφαση της Διοίκησης, προκειμένου να καταδείξει έμπρακτα στον κόσμο του ΑΡΗ ότι τον θέλει και τον χρειάζεται δίπλα στην ομάδα!

Τιμολογιακή Πολιτική Μεμονωμένων Εισιτηρίων Αγώνα

Αναφορικά με τα μεμονωμένα εισιτήρια εισόδου ανά αγώνα, ενημερώνουμε τον κόσμο μας πως από φέτος εφαρμόζεται μια νέα κατηγοριοποίηση σε αγώνες Tier A και Tier B, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των οργανωτικών αναγκών της ΠΑΕ:

* Tier A: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο.Κ. και Ηρακλής.

* Tier B: Ο.Φ.Η., Ατρόμητος, Λεβαδειακός, Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός, Καλαμάτα, Κηφισιά και Βόλος.

Νέα Παράταση στα Εισιτήρια Διαρκείας

Επειδή, όπως προαναφέραμε, το βασικό μας μέλημα παραμένει ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης με οικογένειες και παιδιά, ανακοινώνουμε ότι δίνουμε ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην αγορά των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, διατηρώντας αυστηρά τις τιμές που ίσχυαν μέχρι και την 31η Αυγούστου!

Η νέα χρονιά ξεκινάει και στο ταξίδι αυτό δεν περισσεύει κανείς.

Ραντεβού στο γήπεδο!