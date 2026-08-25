Super League: Κλήσεις για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Καλαμάτα

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00, τις ΠΑΕ ΑΕΚ, Καλαμάτα, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Οι κλήσεις αφορούν όσα καταγράφηκαν στα Φύλλα Αγώνα, στις Εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα και ΔΕΑΒ, καθώς και στις σχετικές Εκθέσεις της Αστυνομίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 28-8-2026 και ώρα 10:00, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 22/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 25/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/1874875 από 24/8/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ-ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής.* Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, 2 περ. α’ ι), 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ Καλαμάτα: "Βάσει των αναφερομένων στο από 22/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 25/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/1876287 από 24/8/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Καλαμάτα-ΠΑΕ Άρης.* Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ Ολυμπιακός: "Βάσει των αναφερομένων στο από 22/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 25/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/1/-λζ από 24/8/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ Ολυμπιακός-ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών.*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 23/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 23/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 25/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/1874875 από 24/8/2026 Έκθεση της Αστυνομίας" στον αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ-ΠΑΕ Λεβαδειακός.*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».