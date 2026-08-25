ΠΑΟΚ: «Μπαμ» με το wonderkid της Παρτιζάν, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς (vid)

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για την κρίσιμη εκτός έδρας μάχη με την Μπραν, η οποία θα κρίνει την ευρωπαϊκή του συνέχεια, ταυτόχρονα όμως, φουλάρει και για να ολοκληρώσει το ρόστερ του.

Ο Δικέφαλος θέλει να αποικτήσει έναν χαφ και όλα δείχνουν πως θα κάνει δικό του τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο θηριώδης διεθνής μέσος (1,88 μ.) είναι ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα πρότζεκτ της Σερβίας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του (20 ετών) είναι αρχηγός στην ομάδα του, έχοντας εξελιχθεί σε ηγετική μορφή των «ασπρόμαυρων».

Ο Ούγκρεσιτς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030, ενώ οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, όπως οι Μπολόνια, Τορίνο, Ουντινέζε και Σασουόλο, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» ωστόσο να διαψεύδουν κατηγορηματικά το συγκεκριμένο σενέριο.

Οι πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν πως η μεταγραφή αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 20χρονος άσος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις του άξονα της μεσαίας γραμμής.