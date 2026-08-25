Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ

Στην Ισπανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κένεθ Φαρίντ, καθώς η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Αμερικανού ψηλού.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού μετακομίζει στη Βιτόρια, με την ισπανική ομάδα να ενισχύει τη γραμμή των ψηλών της με έναν έμπειρο κι ιδιαίτερα αθλητικό παίκτη.

Ο Φαρίντ, με ύψος 2,05μ., έχει καταγράψει περισσότερες από 450 συμμετοχές στο NBA. Μετά την παρουσία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το Morehead State, έκανε το βήμα στην κορυφαία λίγκα του κόσμου το 2011, όταν επιλέχθηκε από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Παρέμεινε στο Ντένβερ για επτά σεζόν, ξεχωρίζοντας για την ενέργεια και το δυναμικό του παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στους Μπρούκλιν Νετς. Ακολούθησαν διαφορετικοί σταθμοί στην καριέρα του εκτός NBA, με τον ίδιο να αγωνίζεται μεταξύ άλλων στους Καπιτάνες ντε Σιουδάδ ντε Μέξικο και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Με την «ομάδα του λαού» πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Euroleague τη σεζόν 2021/22, συνεχίζοντας τα επόμενα χρόνια την πλούσια πορεία του εκτός NBA.

Η παρουσία του στον Παναθηναϊκό

Την περασμένη σεζόν ο Φαρίντ φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ξεκίνημα με τους «πράσινους».

Οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν στην ανάδειξή του σε MVP της Euroleague για τον μήνα Νοέμβριο, με τον έμπειρο ψηλό να προσφέρει ενέργεια, αθλητικότητα και δύναμη στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.

Πλέον, ο Φαρίντ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη Βιτόρια, με την Μπασκόνια να ποντάρει στην εμπειρία και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχει συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του.