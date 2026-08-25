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Ολυμπιακός: Επίσημη πρόταση για Άλβαρες στην Γουέστ Χαμ

Ο Ολυμπιακός κινείται για τον 28χρονο Μεξικανό μέσο της Γουέστ Χαμ, καταθέτοντας πρόταση δανεισμού.

Ολυμπιακός: Επίσημη πρόταση για Άλβαρες στην Γουέστ Χαμ
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Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά τις τελευταίες ώρες και παράλληλα με την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη, δουλεύει και την περίπτωση του Έντσον Άλβαρες της Γουέστ Χαμ.

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση δανεισμού στη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του 28χρονου Μεξικανού κεντρικού χαφ.

Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, ωστόσο μέχρι στιγμής οι Ισπανοί δεν έχουν μετατρέψει το ενδιαφέρον τους σε επίσημη πρόταση.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, με σημαντικό παράγοντα να αποτελεί και η επιθυμία του ίδιου του Έντσον Άλβαρες να αποχωρήσει από τα «σφυριά», μετά και τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship.

Ο Έντσον Άλβαρες διαθέτει χαρακτηριστικά που, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και ολοκληρωθεί η μεταγραφή, μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Άγιαξ, Γουέστ Χαμ και Φενέρμπαχτσε ως δανεικός.

Παράλληλα, είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού, μετρώντας συνολικά 103 συμμετοχές και έχοντας βασικό και αναντικατάστατο ρόλο στο Μουντιάλ.

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