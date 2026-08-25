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ΟΦΗ: Φουλάρει για Κόντρο, σε εξέλιξη οι επαφές με τη Φερεντσβάρος

Ο ΟΦΗ επανήλθε για την απόκτηση του Κενάν Κόντρο κι οι εξελίξεις για τον Βόσνιο επιθετικό αναμένονται άμεσα.

ΟΦΗ: Φουλάρει για Κόντρο, σε εξέλιξη οι επαφές με τη Φερεντσβάρος
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Ο ΟΦΗ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League με τη νίκη 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ, ωστόσο η ανάγκη για την απόκτηση ενός επιθετικού παραμένει δεδομένη.

Ο Χρήστος Κόντης είχε ζητήσει από την αρχή της προετοιμασίας την προσθήκη ενός φορ, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Σαλσίδο και θα ταιριάζει στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλει να έχει η ομάδα του. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΦΗ επανήλθε για την απόκτηση του Κενάν Κόντρο, με τις εξελίξεις για την περίπτωση του Βόσνιου επιθετικού να αναμένονται άμεσα.

Ο Κόντρο αποτελεί την πρώτη επιλογή των Κρητικών για την κορυφή της επίθεσης. Παρότι το προηγούμενο διάστημα η υπόθεσή του έδειχνε να οδηγείται σε αδιέξοδο, το ενδιαφέρον του ΟΦΗ αναθερμάνθηκε κι οι δύο πλευρές βρίσκονται ξανά σε επαφές.

Οι συζητήσεις με τη Φερεντσβάρος βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται ο Βόσνιος φορ να ταξιδέψει μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο Ηράκλειο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΟΦΗ. Οι άνθρωποι της κρητικής ομάδας, πάντως, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και έχουν στη λίστα τους και τον 34χρονο Ισραηλινό επιθετικό Μουνάς Νταμπούρ, ο οποίος αγωνίζεται στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

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