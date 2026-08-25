Χαμός για την «επίσημη αγαπημένη»: 9.000 εισιτήρια έκαναν φτερά

Οι φίλοι της Εθνικής ομάδας αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών στο Telekom Center Athens και τον αγώνα με την Ισπανία.

Χαμός για την «επίσημη αγαπημένη»: 9.000 εισιτήρια έκαναν φτερά
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Η Εθνική μας ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο, αναφορικά με την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, έχοντας μπροστά της δύο τελικούς. Έναν στη Ρίγα, κόντρα στην Ουκρανία την Παρασκευή το βράδυ και έναν τη Δευτέρα με την Ισπανία στην Αθήνα.

Και για το δεύτερο ματς επικρατεί… πανικός στις τάξεις των φίλων της ομάδας, οι οποίοι έχουν συναισθανθεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η «γαλανόλευκη».

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο από την ώρα που διατέθηκαν τα εισιτήρια στον κόσμο, έχουν «φύγει» πάνω από 9.000 και δεν αποκλείεται τη Δευτέρα να υπάρχει sold out.

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