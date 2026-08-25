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Φιλικό ΠΑΟΚ - Παρτιζάν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ούγκρεσιτς

Το deal ΠΑΟΚ και Παρτιζάν για τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς περιλαμβάνει και φιλική αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη.

Φιλικό ΠΑΟΚ - Παρτιζάν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ούγκρεσιτς
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Ο ΠΑΟΚ έκανε το «μπαμ» με την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 20χρονος μέσος θεωρείται το νέο μεγάλο ταλέντο του σερβικού ποδοσφαίρου και είχε συγκεντρώσει ενδιαφέρον από ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων, αλλά ο Δικέφαλος με αποφασιστικές ενέργειες κατάφερε να τον κάνει δικό του.

Το deal ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν δεν περιορίζεται, πάντως, μόνο στη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο συλλόγων προβλέπεται και η διεξαγωγή φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα.

Μια αναμέτρηση με ξεχωριστό χαρακτήρα, λόγω και της γνωστής σχέσης που συνδέει εδώ και χρόνια ΠΑΟΚ και Παρτίζαν.

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