Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς ετοιμάζεται να αφήσει το Βελιγράδι και την Παρτίζαν για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τον 20χρονο μέσο να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (26/08), σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία.
Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς μετακομίζει από το Βελιγράδι στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Mozzart Sport της Σερβίας, ο 20χρονος μέσος αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τετάρτη (26/08), στη Θεσσαλονίκη.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.