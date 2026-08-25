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Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς ετοιμάζεται να αφήσει το Βελιγράδι και την Παρτίζαν για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τον 20χρονο μέσο να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (26/08), σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία.

Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ
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Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς μετακομίζει από το Βελιγράδι στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Mozzart Sport της Σερβίας, ο 20χρονος μέσος αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τετάρτη (26/08), στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

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