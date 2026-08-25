Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς μετακομίζει από το Βελιγράδι στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Mozzart Sport της Σερβίας, ο 20χρονος μέσος αναμένεται να βρεθεί αύριο, Τετάρτη (26/08), στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.