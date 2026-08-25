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Ολυμπιακός: Οι ατάκες του αθλητικού διευθυντή της Σεβίλλης για τον Βάργκας

Ο Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο αναφέρθηκε στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας, για τον οποίο ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Σεβίλλη.

Ολυμπιακός: Οι ατάκες του αθλητικού διευθυντή της Σεβίλλης για τον Βάργκας
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Ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη, με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να είναι συνεχείς.

Ο Ελβετός εξτρέμ δεν προπονήθηκε ούτε την Τρίτη (25/08), με την ομάδα της Ανδαλουσίας, την ώρα που η συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με τη Σεβίλλη φαίνεται πως βρίσκεται κοντά.

Στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των δύο νέων μεταγραφικών αποκτημάτων της ισπανικής ομάδας, Γκιόργκι Κοχορασβίλι και Ρόμπι Ούρε, ο αθλητικός διευθυντής των Ανδαλουσιανών, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο, ρωτήθηκε για την περίπτωση του Βάργκας.

Ο ίδιος δεν θέλησε να πάρει ξεκάθαρη θέση, τονίζοντας πως όλα παραμένουν ανοικτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

«Στο ποδόσφαιρο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο κατά 100%. Όσον αφορά τον Ρούμπεν, η κατάσταση αξιολογείται, όμως δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα.

Είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή ενώ οι ομάδες αγωνίζονται. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με εκείνον όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις».

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