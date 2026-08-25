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Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, πιστεύω στην ομάδα μου»

Ο Θωμάς Στρακόσα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση ως το σημαντικότερο παιχνίδι της σεζόν και εκφράζοντας την πίστη του στις δυνατότητες της Ένωσης.

Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, πιστεύω στην ομάδα μου»
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Τη σημασία της ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα Play Off του UEFA Champions League ανέδειξε ο Θωμάς Στρακόσα, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης στη συνέντευξη Τύπου πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση και στάθηκε στη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά της η ομάδα.

Οι δηλώσεις του Στρακόσα:

Αν το αποτέλεσμα μπορεί να φτιάξει τη σεζόν:

«Είναι το πιο σημαντικό ματς της σεζόν, είναι το όνειρο κάθε παίκτη να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και ο κόσμος, το περιμένουμε κι εμείς, θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο πρόσωπο. Πιστεύω στην ομάδα μου, έχουμε προπονηθεί πολύ καλά, ελπίζω να έχει αίσιο τέλος όπως πέρυσι, το αξίζουμε και για όσα κάναμε πέρυσι αλλά και για όσα πέρασε ο σύλλογος τα τελευταία δυο χρόνια».

Για την περσινή του εμφάνιση με την Αντερλεχτ και αν εχει πίεση φέτος:

«Μια λογική πίεση και άγχος πάντα υπάρχουν γιατί παίζουμε για το μεγαλύτερο επίπεδο, πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο, θα είναι πιο δύσκολο από πέρυσι, πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

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