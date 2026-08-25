Θλίψη στο μπάσκετ: Πέθανε ο Γιάννης Παλάτος - Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Η απώλεια του Γιάννη Παλάτου, πρώην προέδρου της ΕΣΚΑΝΑ και συνεργάτη του τέως προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Γιώργου Βασιλακόπουλου, σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ.

Τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Γιάννη Παλάτου. Ο εκλιπών υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΕΣΚΑΝΑ και διετέλεσε πρόεδρός της, ενώ εργάστηκε επί σειρά ετών στην ΕΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τόνισε:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Γιάννη Παλάτου, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, ενώ εργάστηκε επί σειρά ετών στην ΕΟΚ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑΝΑ:

«Έφυγε σήμερα από την ζωή μια ιστορική φυσιογνωμία για το μπάσκετ ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης για πολλά χρόνια Ιωάννης Παλάτος και το άθλημα θρηνεί . Γεννήθηκε στο Μακρυχώρι Λάρισας το 1938.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, παράγοντας του Έσπερου, στενός συνεργάτης του Λάζαρου Αντωνιάδη.

Μέλος του ΔΣ του Έσπερου Καλλιθέας απο το 1983 μέχρι το 2000.

Στο πλευρό του Καπαγέρωφ από την ίδρυση της ΕΣΚΑΝΑ το 1995 ( το 2003 ανέλαβε την προεδρία μετά την απώλεια του Πέτρου Καπαγέρωφ) μέχρι την παράδοση της προεδρίας στον αείμνηστο Λυμπεράτο.

Συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ κ Fiba Europe Γιώργου Βασιλακόπουλου και παρών σε αμέτρητους αγώνες της Εθνικής ομάδας και σε διοργανώσεις οπως σε όλα τα Eurobasket απο το Εurobasket 1987 έως το 2007 σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα οπως Ισπανίας 1986, Τορόντο, Τόκυο 2006 , Τουρκία 2010 παρών σε final four όπως Άρη ( Γάνδη ) Ολυμπιακού ( Τελ αβιβ) Παναθηναϊκού ( Παρίσι) και δεκάδες αλλα τουρνουά και αγωνες ενώσεων και Εθνικών ομάδων εντός κι εκτός Ελλάδας.

Υπήρξε μέλος του ΔΣ του ΣΕΦ, σπουδαίος επιχειρηματίας της διαφήμισης και της επιγραφής.

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΣΚΑΝΑ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του σπουδαίου Ιωάννη Παλάτου και στην οικογένεια του ΠΟΚ Έσπερος και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει...».