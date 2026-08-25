ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των εννέα φιλικών της προετοιμασίας

Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γνωστοποιώντας το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει από τις 26 Αυγούστου έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά, η Ένωση θα δώσει εννέα φιλικά παιχνίδια σε 24 ημέρες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αναμετρήσεις στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Το πρόγραμμα των φιλικών:

26 Αυγούστου: ΑΕΚ - Νεανική Εστία Μεγαρίδος

29 Αυγούστου: ΑΕΚ - Μαρούσι

4 Σεπτεμβρίου: Τράμπζονσπορ - ΑΕΚ

5 Σεπτεμβρίου: Εφές/Έροκσπορ - ΑΕΚ

11 Σεπτεμβρίου: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

13 Σεπτεμβρίου: ΑΕΚ - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

18 Σεπτεμβρίου: ΑΕΚ - Κλουζ

19 Σεπτεμβρίου: ΑΕΚ - Καρδίτσα