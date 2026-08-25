Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τον Ντι Γκρεγκόριο

Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο από τη Γιουβέντους, με τον Ιταλό τερματοφύλακα να μετακομίζει στην Αγγλία με τη μορφή δανεισμού.

Ο 29χρονος γκολκίπερ αποτελεί μία σημαντική προσθήκη για τα «Κεράσια», καθώς θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός Ιταλίας και συγκεκριμένα στην Premier League.

Ο Ντι Γκρεγκόριο αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Γιουβέντους την τελευταία διετία, καταγράφοντας συνολικά 84 συμμετοχές με τη φανέλα της «Βέκια Σινιόρα».

Ο Ιταλός τερματοφύλακας είναι προϊόν των ακαδημιών της Ίντερ, ενώ πριν από τη μετακίνησή του στη Γιουβέντους αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Νοβάρα και Μόντσα.