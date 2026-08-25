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Βαλαντσιούνας: Σκληρή επίθεση στην Ομοσπονδία για την κρίση στο λιθουανικό μπάσκετ

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στη Λιθουανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, καταλογίζοντας ευθύνες στη διοίκησή της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την εθνική ομάδα και το λιθουανικό μπάσκετ.

Βαλαντσιούνας: Σκληρή επίθεση στην Ομοσπονδία για την κρίση στο λιθουανικό μπάσκετ
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Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επέστρεψε φέτος στη χώρα του για λογαριασμό της Ζάλγκιρις, παραχώρησε συνέντευξη στο «BasketNews.lt» και μίλησε με σκληρά λόγια για την κατάσταση που επικρατεί στο λιθουανικό μπάσκετ, στρέφοντας τα «βέλη» του προς την Ομοσπονδία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα προβλήματα της εθνικής ομάδας.

Όσα είπε ο Βαλαντσιούνας:

«Μου φαίνεται πολύ περίεργο που ορισμένοι "κολλάνε" στις θέσεις τους τόσο πολύ, ακόμα και όταν βλέπουν ότι το λιθουανικό μπάσκετ πάει από το κακό στο χειρότερο. Κανείς δεν ήρθε εδώ για τα χρήματα. Και οι προπονητές αρνούνται, όχι επειδή τους προσέφεραν λίγα. Αλλά επειδή κάτι δεν τους ταιριάζει, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λέει πολλά.

Έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Από τη μία, υπάρχουν πολλές αλλαγές στη ζωή μου. Έπειτα από τόσα χρόνια, επιστρέφω για να ζήσω από τις ΗΠΑ στη Λιθουανία, όπου θα αγωνιστώ σε μια τόσο απαιτητική σεζόν στο υψηλότερο επίπεδο. Χρειάζομαι προετοιμασία και χρόνο για να βρω τον ρυθμό μου. Υπάρχουν λεπτομέρειες που αλλάζουν και θέλω να είμαι έτοιμος γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή. Και πάλι, όταν όλα πηγαίνουν καλά, συνήθως δεν αποφεύγεις τις δυσκολίες. Στην εθνική ομάδα, όμως, δεν ήταν όλα τόσο καλά...

Υπήρχαν και αρνητικά, καθώς και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που, ως ώριμος παίκτης, δεν μου φαίνονταν σωστές. Ερχόμαστε στην εθνική από αγάπη για τη Λιθουανία, από πατριωτισμό. Όμως πρέπει να υπάρχει μια σωστή διαδικασία, ώστε να μπορείς να δουλεύεις και να αγωνίζεσαι για τη Λιθουανία με ηρεμία. Όταν, όμως, οι δύο πλευρές διαφωνούν σε κάτι, προκύπτουν μια σειρά από ζητήματα και λεπτομέρειες που δυσκολεύουν τη συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Αλλά αυτό δεν είναι το βασικό. Ο βασικός λόγος είναι ότι ξεκινώ τη σεζόν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και, πιθανότατα, με έναν τρόπο που δεν έχω ξαναζήσει. Γι’ αυτό θέλω να είμαι μέρος αυτής της διαδικασίας από την αρχή.

Το χειρότερο είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε αποδιοπομπαίους τράγους. Όλοι πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Για κάποιους, φταίνε οι παίκτες, επειδή δεν έκαναν κάτι. Οι παίκτες λένε ότι ο προπονητής δεν έκανε κάτι. Και έτσι συνεχίζουμε να ρίχνουμε ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Ωστόσο, αν εμείς δεν είμαστε τόσο πατριώτες, αν δεν ήρθαμε, τότε το ερώτημα προς τον Μιντάουγκας είναι: γιατί δεν παραιτείται;

Αν είσαι πατριώτης και αγαπάς τη Λιθουανία, αλλά βλέπεις ότι βρίσκεται στην κόλαση, ότι η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ άσχημη και ο διχασμός είναι τεράστιος, τότε πες: “Για τη Λιθουανία, αποχωρώ”. “Αν αυτό θα κάνει το λιθουανικό μπάσκετ καλύτερο, θα φύγω και θα το κάνω καλύτερο. Γιατί θέλω το λιθουανικό μπάσκετ να γίνει καλύτερο. Γιατί είμαι πατριώτης”. Αλλά εμείς, οι παίκτες, δεν είμαστε πατριώτες, επειδή δεν ήρθαμε».

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