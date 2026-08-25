Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στη League Phase | Όλο το πρόγραμμα

Το απόγευμα της Τρίτης (25/8) διεξήχθη η κλήρωση για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αγωνιστικές, με σημαντικές αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν από την πρώτη κιόλας φάση και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό την 5η αγωνιστική να ξεχωρίζει.

Αναλυτικά οι αγωνιστικές

1η αγωνιστική – 1-3 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ Λάρισας Novibet - Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος Αθηνών

Βόλος ΝΠΣ - Καλαμάτα

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Μαρκό - Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ

2η αγωνιστική – 8-10 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός - Άρης

Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης

3η αγωνιστική – 15-17 Σεπτεμβρίου

Άρης - Μαρκό

Καλαμάτα - ΑΕΛ Λάρισας Novibet

Κηφισιά - Παναθηναϊκός

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου - Λεβαδειακός

4η αγωνιστική – 27-29 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός - Κηφισιά

Παναθηναϊκός - Άρης

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

ΑΕΛ Λάρισας Novibet - ΟΦΗ

Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος Αθηνών

Μαρκό - Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου

5η αγωνιστική – 2 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ - Λεβαδειακός

Άρης - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος Αθηνών - Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΑΕΛ Λάρισας Novibet

Νίκη Βόλου - Μαρκό

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ

Πώς θα διεξαχθεί η League Phase

Οι 16 ομάδες τοποθετήθηκαν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, με βάση τη βαθμολογική τους θέση την αγωνιστική περίοδο 2025/26. Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερα παιχνίδια, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 1-3 Σεπτεμβρίου, ενώ η League Phase θα ολοκληρωθεί στις 2 Δεκεμβρίου, όταν και όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής θα διεξαχθούν την ίδια ώρα.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση θα οδηγηθούν στα playoffs, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση.

* Σημειώνεται πως εκκρεμεί η ένσταση του Asteras AKTOR κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδειακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη των Βοιωτών, με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να αναμένεται.