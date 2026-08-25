Βελάσκεθ: «Μπαίνουμε στο παιχνίδι με πρόθεση να επιβάλουμε το δικό μας στυλ και να προκριθούμε»

ΑΕΚ και Λέφσκι Σόφιας άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στη Βουλγαρία και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Τετάρτης (26/08, 22:00).

Ο Χούλιο Βελάσκεθ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους ποδοσφαιριστές του, υπογραμμίζοντας πως η Λέφσκι θα ταξιδέψει στην Αθήνα με στόχο να διεκδικήσει τη νίκη και την πρόκριση.

Οι δηλώσεις του Βελάσκεθ:

«Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά απέναντι σε τι ομάδα παίζουμε, με εξαιρετικές μονάδες. Μπαίνουμε στο παιχνίδι με ξεκάθαρη πρόθεση να επιβάλουμε το δικό μας στυλ και να προκριθούμε. Είναι λογικό να προσεγγίζουμε ρεαλιστικά την κατάσταση. Σε αυτό το γήπεδο είναι δύσκολο να αγωνιστείς, απέναντι σε έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε μία εξαιρετική εμφάνιση, θα έλεγα ακόμη και άψογη, και παράλληλα εκείνοι να μη βρεθούν σε καλή ημέρα. Για να μη βρεθούν σε καλή ημέρα, όμως, εμείς πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια και να τους κάνουμε το παιχνίδι δύσκολο.

Είναι ξεκάθαρο, πάντως, ότι μπαίνουμε με τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και, εφόσον μπορούμε, να το κερδίσουμε.

Πρέπει να είσαι σε θέση να ανταγωνιστείς σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να μπεις στο γήπεδο, να παίξεις και να δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό, αλλά και να απολαύσεις την παρουσία ενός τέτοιου κοινού. Η εξέδρα είναι περισσότερο κάτι που απασχολεί εσάς, τους δημοσιογράφους. Για μένα, μετά το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή, δεν έχει σημασία αν στις εξέδρες βρίσκονται 500 ή 50.000 άνθρωποι. Πρέπει να μπορείς να απομονωθείς από όλα αυτά και να συγκεντρωθείς σε όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Χωρίς αμφιβολία, όταν είμαστε γηπεδούχοι ή όταν παίζουμε στη Βουλγαρία μπροστά στον κόσμο μας, αυτό μας δίνει ένα πλεονέκτημα.

Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να προκριθούμε, παρότι παίζουμε εκτός έδρας στη ρεβάνς. Ελπίζω να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς.

Το αν μετά το τέλος της προπόνησης εκτελέσουμε κάποια πέναλτι δεν θα καθορίσει το αν κάποιος θα σκοράρει ή θα αστοχήσει στο επίσημο παιχνίδι. Αντιμετωπίζω εντελώς φυσιολογικά την ερώτηση για τα πέναλτι. Αν κάποιος θέλει να τα εξασκήσει, καλώς. Αν όχι, επίσης κανένα πρόβλημα. Σε ένα επίσημο παιχνίδι η εκτέλεση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρώτα απ’ όλα, όταν φτάνεις στη διαδικασία των πέναλτι, έχεις συνήθως αλλάξει σχεδόν τη μισή ομάδα. Στη συνέχεια υπάρχει και η φυσική κατάσταση των παικτών εκείνη τη στιγμή. Προσωπικά, δεν μου λέει απολύτως τίποτα το πώς εκτελεί κάποιος πέναλτι στην προπόνηση. Μπορεί, μάλιστα, ακόμη και να με μπερδέψει.

Η ανάλυση είναι διαφορετική ανάλογα με την ομάδα που έχεις απέναντί σου. Η δική μας προετοιμασία είχε γίνει. Η προσοχή μας βρίσκεται σε όσα παρατηρήσαμε και σε όσα συνέβησαν στον πρώτο αγώνα απέναντί τους. Παρακολούθησα και το παιχνίδι τους με τον Ηρακλή, αλλά αυτό το ματς δεν ήταν καθοριστικό για την ανάλυσή μας. Είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι.

Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου πολλές διαφορετικές παραμέτρους όταν αναλύεις μία ομάδα και μία διαδικασία. Αν επικεντρωθείς αποκλειστικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια, μπορεί να οδηγηθείς σε λανθασμένα συμπεράσματα. Περισσότερο μας βοήθησε στην ανάλυσή μας το παιχνίδι στη Σόφια. Θα αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αύριο θα δείτε πώς θα παίξουμε.

Θα δούμε πού και τι μπορούμε να αλλάξουμε, ώστε να το εκμεταλλευτούμε και να αποκτήσουμε πλεονέκτημα. Πρέπει πάντοτε να βλέπεις την κατάσταση συνολικά και να συνυπολογίζεις περισσότερα στοιχεία. Υποθέτω ότι αύριο θα προσπαθήσουν να παίξουν πολύ στο δικό μας μισό γήπεδο. Διαθέτουν πολύ ποιοτικούς παίκτες, όμως ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: αν αύριο μπούμε στο γήπεδο φοβισμένοι, θα χάσουμε 100% το παιχνίδι. Για να κερδίσουμε, πρέπει να το δείξουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με χαρακτήρα και θάρρος. Πρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε».