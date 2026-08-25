Μεσογειακοί Αγώνες: «Χρυσός» ο Χρήστου, «χάλκινος» ο Μακρυγιάννης στα 100μ. ύπτιο

Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο, σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ διοργάνωσης, ενώ ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος και πήρε το χάλκινο.

Μεσογειακοί Αγώνες: «Χρυσός» ο Χρήστου, «χάλκινος» ο Μακρυγιάννης στα 100μ. ύπτιο
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Διπλή ελληνική επιτυχία σημειώθηκε στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τον Απόστολο Χρήστου και τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη να ανεβαίνουν στο βάθρο.

Ο πρωταθλητής του Παρισιού, Απόστολος Χρήστου, πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 52.34, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε από νωρίς το προβάδισμα και δεν το έχασε μέχρι τον τερματισμό.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Ιταλός Φραντσέσκο Λαζάρι με 54.28, ενώ το χάλκινο πήγε στον έτερο Έλληνα αθλητή, Βαγγέλη Μακρυγιάννη, ο οποίος τερμάτισε σε 54.54.

Στα 200μ. μικτή ατομική των ανδρών, ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Ιάσωνας Ρούτουλας δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν μετάλλιο, παρά το γεγονός πως είχαν προκριθεί στον τελικό με τους δύο καλύτερους χρόνους.

Ο Παπαστάμος τερμάτισε στην πέμπτη θέση με χρόνο 2:00.86, ενώ ο Ρούτουλας ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην έβδομη θέση με 2:02.61.

Στα 200μ. πεταλούδα, ο Απόστολος Σίσκος έμεινε επίσης εκτός βάθρου. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε πέμπτος με χρόνο 1:58.46, σε έναν τελικό όπου το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ιταλός Αλμπέρτο Ραζέτι με 1:55.29.

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