· Μπραν · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός με Μπραν ο Ζίβκοβιτς - Απορρίφθηκε η έφεση από την UEFA

Η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ για την τιμωρία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα απουσιάσει από τη ρεβάνς με την Μπραν στο Μπέργκεν.

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός με Μπραν ο Ζίβκοβιτς - Απορρίφθηκε η έφεση από την UEFA
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η έφεση του ΠΑΟΚ απορρίφθηκε από την UEFA και έτσι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα απουσιάσει και από τη ρεβάνς με τη Μπραν στο Μπέργκεν.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές μετά την αποβολή του στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και, αφού εξέτισε την πρώτη στο 1-1 της Τούμπας απέναντι στη Μπραν, θα εκτίσει και τη δεύτερη στη Νορβηγία.

Παρά την απουσία του από την αποστολή αγώνα, ο Ζίβκοβιτς θα ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα, ώστε να βρίσκεται δίπλα στους συμπαίκτες του σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Στα αγωνιστικά, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Σαρρής συνέχισαν θεραπεία, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γουότκινς: Συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ για συμβόλαιο έως το 2029

21:20 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός με Μπραν ο Ζίβκοβιτς - Απορρίφθηκε η έφεση από την UEFA

21:01 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: «Χρυσός» ο Χρήστου, «χάλκινος» ο Μακρυγιάννης στα 100μ. ύπτιο

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Σεντέγες: «Πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα πάμε χωρίς φόβο απέναντι στην ΑΕΚ»

20:32 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Ασημένιο για τη Δαμασιώτη, χάλκινο για την Παυλοπούλου

20:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπόρνμουθ ανακοίνωσε τον Ντι Γκρεγκόριο

19:49 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των εννέα φιλικών της προετοιμασίας

19:43 SUPER LEAGUE

Marca: Σε επαφές Ολυμπιακός και Σεβίλλη για τη μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας

19:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στη League Phase | Όλο το πρόγραμμα

19:27 CHAMPIONS LEAGUE

Βελάσκεθ: «Μπαίνουμε στο παιχνίδι με πρόθεση να επιβάλουμε το δικό μας στυλ και να προκριθούμε»

19:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλαντσιούνας: Σκληρή επίθεση στην Ομοσπονδία για την κρίση στο λιθουανικό μπάσκετ

18:53 ΣΠΟΡ

Στις «16» του EuroVolley η Εθνική Γυναικών - Άνετη επικράτηση επί της Αυστρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας