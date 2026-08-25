ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός με Μπραν ο Ζίβκοβιτς - Απορρίφθηκε η έφεση από την UEFA

Η έφεση του ΠΑΟΚ απορρίφθηκε από την UEFA και έτσι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα απουσιάσει και από τη ρεβάνς με τη Μπραν στο Μπέργκεν.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είχε τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές μετά την αποβολή του στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και, αφού εξέτισε την πρώτη στο 1-1 της Τούμπας απέναντι στη Μπραν, θα εκτίσει και τη δεύτερη στη Νορβηγία.

Παρά την απουσία του από την αποστολή αγώνα, ο Ζίβκοβιτς θα ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα, ώστε να βρίσκεται δίπλα στους συμπαίκτες του σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Στα αγωνιστικά, οι Σουαλιό Μεϊτέ και Γιάννης Σαρρής συνέχισαν θεραπεία, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με τρέξιμο στο γήπεδο.