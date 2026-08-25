Γουότκινς: Συμφώνησε με την Αλ Χιλάλ για συμβόλαιο έως το 2029

Ο Όλι Γουότκινς φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Αλ Χιλάλ για συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Σαουδική Αραβία έως το 2029, σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα. Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις ανάμεσα στην Αλ Χιλάλ και την Άστον Βίλα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν τη συμφωνία που θα ολοκληρώσει το deal.

Ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αγγλική ομάδα από το 2020 και έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 278 συμμετοχές, έχοντας πετύχει 108 γκολ και μοιράσει 47 ασίστ.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, ο Άγγλος επιθετικός θα αποχωρήσει από τη Βίλα έπειτα από έξι χρόνια, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη Saudi Pro League.