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Παναθηναϊκός: Σενάριο από Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα

Η Βίλεμ εξετάζει την περίπτωση του Τόνι Βιλένα, ο οποίος βρίσκεται εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία.

Παναθηναϊκός: Σενάριο από Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα
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Η Βίλεμ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τόνι Βιλένα, καθώς ο 31χρονος μέσος βρίσκεται εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού και η επιστροφή του στην Ολλανδία φαίνεται να κερδίζει έδαφος.

Σύμφωνα με τους Ολλανδούς δημοσιογράφους, Τιμ Βαν Ντάιν και Ρομπ Άαρτς, η ομάδα του Τίλμπουργκ αναζητά ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του έμπειρου χαφ. Η Βίλεμ φέρεται να θεωρεί πως ο Βιλένα μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις, χάρη στην εμπειρία και τη γνώση του ολλανδικού ποδοσφαίρου.

Ο Βιλένα βρίσκεται για ακόμη ένα καλοκαίρι εκτός του αγωνιστικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να αναζητούν λύση για το μέλλον του.

Η ολλανδική ομάδα επιστρέφει στην Eredivisie και θέλει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, με τον Βιλένα να αποτελεί μία περίπτωση που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Ο 31χρονος μέσος έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Φέγενορντ και κατέγραψε περισσότερες από 200 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πριν αποχωρήσει το 2019 για την Κράσνονταρ.

Στη συνέχεια της καριέρας του αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις Εσπανιόλ, Σαλερνιτάνα και Αλάνιασπορ, προτού μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Με το «τριφύλλι» έχει καταγράψει 47 συμμετοχές, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ.

Το συμβόλαιο του Βιλένα με τον Παναθηναϊκό έχει ισχύ έως το 2027, όμως ο ίδιος βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ροτέισιον εδώ και μεγάλο διάστημα.

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