Απίστευτη Σαμπάχ: Νίκησε 5-2 στην παράταση και προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Champions League

Ιστορική βραδιά για τη Σαμπάχ, η οποία επικράτησε 5-2 της Χάποελ Μπερ Σεβά στην παράταση και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Απίστευτη Σαμπάχ: Νίκησε 5-2 στην παράταση και προκρίθηκε για πρώτη φορά στο Champions League
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Η Σαμπάχ έγραψε ιστορία το βράδυ της 25ης Αυγούστου 2026, καθώς επικράτησε με 5-2 της Χάποελ Μπερ Σεβά στην παράταση και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2017, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να ανέβει επίπεδο και πλέον θα βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Στον πάγκο της βρίσκεται ο Βάλντας Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει περάσει και από την Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ.

Η Χάποελ Μπερ Σεβά μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και στο 10ο λεπτό ο Ζλατάνοβιτς έδωσε προβάδισμα στους Ισραηλινούς, ανεβάζοντας το συνολικό σκορ στο 3-1. Η Σαμπάχ, ωστόσο, δεν επηρεάστηκε και στο 38' ο Νουατσούκου έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν ξανά το προβάδισμα στο 61', όταν ο Μιζράχι έκανε το 1-2. Η Σαμπάχ πλέον χρειαζόταν δύο γκολ για να στείλει το ζευγάρι στην παράταση και βγήκε αποφασισμένη να τα βρει.

Στο 74ο λεπτό ο Ραχμοναλίεφ έκανε το 2-2, δίνοντας νέα πνοή στους γηπεδούχους. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 90ό λεπτό ο Μουταλίμοφ, έπειτα από ασίστ του Πούχαζ, πέτυχε το 3-2, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ και στέλνοντας την πρόκριση στην παράταση.

Εκεί η Σαμπάχ απέκτησε το μεγάλο πλεονέκτημα. Στο 100' ο Ντζιμπρίλ Ντιοπ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τη Χάποελ με δέκα παίκτες. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και στο 4-2 έφτασαν με τον Εμπίνα.

Το πάρτι ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, όταν ο Μίκελς διαμόρφωσε το τελικό 5-2, σφραγίζοντας μία απίστευτη ανατροπή. Με συνολικό σκορ 6-4, η Σαμπάχ πανηγύρισε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία της ιστορίας της και ο Νταμπράουσκας οδήγησε την ομάδα του στη League Phase του Champions League.

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